В Татарстане по программе соципотеки построена половина домов

В Татарстане построено 80 домов из 161 запланированного по программе социальной ипотеки на 2021 год, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ. Совещание по видеоконференции провёл Президент РТ Рустам Минниханов.

«Наши обязательства — сдать до конца года 161 дом, или 280 тыс. кв. метров. При этом 80 многоквартирных жилых домов общей площадью 99 тыс. кв. метров построены. Еще 45 домов близки к сдаче», — сообщил министр.

По индивидуальной застройке большая часть работ также выполнена – построено 6,5 тысяч индивидуальных домов, что составляет 78% от плана на текущий год.

Отдельно Марат Айзатуллин отметил, что в этом году 741 семья участвует в различных программах по обеспечению жильем. Для детей сирот по всему региону предусмотрено 636 помещений.

Сейчас в Татарстане реализуется 19 строительных программ, денежный объём которых составляет 6,9 млрд рублей, добавил министр.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани по соципотеке квартиры получили 174 молодые семьи. Жильё предоставлено молодым семьям в рамках программы «Социальная ипотека для молодых семей».