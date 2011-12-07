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К осенним выборам в Татарстане будут изготовлены бюллетени разных цветов степеней защиты

Бланки будут изготовлены с защитной тангирной сеткой и специальными защитными марками.

Председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев сообщил, что к осенним выборам в Татарстане будут изготовлены бюллетени разных цветов степеней защиты.

Кондратьев рассказал, что в республике будет изготовлено свыше 2,9 млн бюллетеней с защитной тангирной сеткой. К выборам Президента Татарстана они будут зеленого цвета, а на дополнительных выборах депутата в Госсовет РТ по Елабужскому избирательному округу – розового. К допвыборам в Госдуму РФ по Нижнекамскому округу напечатают бюллетени без защитной тангирной сетки, но с использованием специальных защитных марок. Их изготовят по количеству избирателей по данным на 1 июля 2020 года. 

КВ
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