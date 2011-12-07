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Археологи исследуют 34 исторических объекта в Татарстане

На проведение научных работ объявлен тендер на сумму 5,6 млн рублей.

В Татарстане археологи исследуют 34 исторических объекта на территории Атнинского, Зеленодольского и Пестречинского районов. Тендер на проведение научных работ объявил ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана».

Сумма тендера составляет 5,6 млн рублей. В трех районах республики будут осуществляться полевые работы по выявлению состояния границ Татарстана, а также предметов охраны объектов археологического наследия. Также ученые проведут библиографические и картографические исследования и составят акты технического состояния каждого объекта.

Всего в списке 34 объекта, среди которых Карамышихинское городище, Карашемские курганы, Агишевская стоянка и Старо-Узюмское кладбище.

Работы должны быть окончены до 31 октября 2021 года.

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