Ученые-экологи КФУ создали карту рекреационного потенциала Татарстана

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Ученые-экологи Казанского федерального университета оценили рекреационный потенциал Татарстана для людей и создали цифровую карту, сообщает пресс-служба КФУ.
Согласно карте, самым большим рекреационным потенциалом обладает Верхнеуслонский район Татарстана. Также высокий потенциал у Камско-Устьинского, Зеленодольского, Высокогорского, Елабужского, Бавлинского и Бугульминского районов.
По словам заместителя директора по научной деятельности Института экологии и природопользования Марии Кожевниковой, в анализ были включены даные о лесах, водоемах, пляжах, особо охраняемых природных территориях, объектах истории и архитектуры и многие другие.
В будущем эту информацию будут использовать при проектировании рекреационных зон в Татарстане.