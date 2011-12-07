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Ученые-экологи КФУ создали карту рекреационного потенциала Татарстана

Самый большой рекреационный потенциал у Верхнеуслонского района республики.

Ученые-экологи Казанского федерального университета оценили рекреационный потенциал Татарстана для людей и создали цифровую карту, сообщает пресс-служба КФУ.

Согласно карте, самым большим рекреационным потенциалом обладает Верхнеуслонский район Татарстана. Также высокий потенциал у Камско-Устьинского, Зеленодольского, Высокогорского, Елабужского, Бавлинского и Бугульминского районов. 

По словам заместителя директора по научной деятельности Института экологии и природопользования Марии Кожевниковой, в анализ были включены даные о лесах, водоемах, пляжах, особо охраняемых природных территориях, объектах истории и архитектуры и многие другие.

В будущем эту информацию будут использовать при проектировании рекреационных зон в Татарстане.

КВ
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