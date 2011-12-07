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В Набережных Челнах пенсионер нанес серьезные травмы молодому человеку

Драка произошла в два часа ночи.

В Набережных Челнах на детской площадке дома 50/04 произошла драка между 68-летним мужчиной и 28-летним парнем, в результате которой второй попал в больницу, сообщают «Челнинские известия».

Между двумя людьми возник словесный конфликт, но слова не помогли. В ход пошли кулаки, и пенсионер серьезно травмировал молодого человека. Парень был госпитализирован.

У потерпевшего оказалось сломано ребро и проткнуто легкое. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах возле кинотеатра «Иллюзион» произошла массовая драка. В результате полученных ударов один мужчина потерял сознание.

КВ
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