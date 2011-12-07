В России стартовал конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»

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В России дан старт конкурсу «Российская организация высокой социальной эффективности», который реализуется с 2000 года, сообщила пресс-служба Минтруда РТ.
«Ежегодно с 2000 года проводится Всероссийский Конкурс „Российская организация высокой социальной эффективности“. Его цель — привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций», — говорится в сообщении.
Также в сообщении сказано, что по итогам мероприятия будут определены российские организации, которые показывают наилучшие результаты в сфере социальной эффективности в решении социальных задач.
Конкурс пройдет на федеральном и региональном уровне в 15 номинациях. Заявку для принятия участия в региональном этапе можно подать до 15 августа.
Ранее сообщалось, что объявляется начало приема документов на конкурс «Лучший по профессии» в целях повышения профессионального уровня сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за исполнение переданных отдельных государственных полномочий РТ.