Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В России стартовал конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»

Конкурс пройдет на федеральном и региональном уровне.

В России дан старт конкурсу «Российская организация высокой социальной эффективности», который реализуется с 2000 года, сообщила пресс-служба Минтруда РТ.

«Ежегодно с 2000 года проводится Всероссийский Конкурс „Российская организация высокой социальной эффективности“. Его цель — привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций», — говорится в сообщении.

Также в сообщении сказано, что по итогам мероприятия будут определены российские организации, которые показывают наилучшие результаты в сфере социальной эффективности в решении социальных задач.

Конкурс пройдет на федеральном и региональном уровне в 15 номинациях. Заявку для принятия участия в региональном этапе можно подать до 15 августа.

Ранее сообщалось, что объявляется начало приема документов на конкурс «Лучший по профессии» в целях повышения профессионального уровня сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за исполнение переданных отдельных государственных полномочий РТ.

КВ
Лента новостей