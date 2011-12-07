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В Татарстане нашли новое местообитания ядовитого тарантула

Мизгирь – единичная особь, занесенная в Красную книгу республики.

В Бавлинском районе Татарстана найден южнорусский тарантул, или как его еще называют — мизгирь. Это семейство пауков-волков занесено в Красную книгу республики, сообщает Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.

В Татарстане такого паука можно встретить в Чистопольском, Нижнекамском, Альметьевском, Буинском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах. В период с 1995 по 2004 годы особей замечали в пойменных лугах Елабужского района и в пойме Камы в Тукаевском районе.

Три раза мизгири встречались в Тетюшском районе. В других районах — лишь по одному разу. В последние годы тарантулов находили в устье реки Свияга и на островах Лаишевского, Кайбицкого и Дрожжановского районов.

Укус паука ядовит и вызывает сильную боль, а также опухоль. В апреле этого года мизгиря заметили в Нурлатском районе. Паук-волк роет вертикальные нормы глубиной до 40 см и выпрыгивает оттуда при появлении насекомого. 

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