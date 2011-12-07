«Укус вызывает сильную боль»: в Нурлатском районе РТ нашли редкого ядовитого тарантула

В Нурлатском районе республики обнаружили ядовитого тарантула, занесенного в Красную книгу Татарстана. Об это сообщает Государственный комитете по биологическим ресурсам РТ.

«Тарантул ядовит. Укус вызывает сильную боль и появление опухоли», — отмечается в сообщении комитета.

Южнорусский тарантул обитает на территориях от Средней Азии до средней полосы России. Согласно Красной Книге РТ, паук, которого также называют мизгирём, встречается и в нашей республике. В Татарстане проходит северная граница его ареала.

Он отмечен в Чистопольском, Нижнекамском, Альметьевском, Зеленодольском, Верхнеуслонском, Буинском районах. С 1995 по 2004 годы тарантул около 10 раз встречался в Елабужском — на Танайских пойменных лугах, и Тукаевском районах, трижды — в Тетюшском районе. По одному разу за тот же период в Агрызском, Актанышском, Балтасинском, Зеленодольском, Елабужском — в Когловской шишке, Нижнекамском, Рыбно-Слободском и Новошешминском районах. Нурлатского района как места встречи южнорусского тарантула в Красной книге нет.

Паук роет вертикальные норы глубиной до 40 см, из них он и охотится, при появлении насекомого стремительно выскакивая из норы.

«За год нам обычно поступает информация о трех — четырех случаях встреч с пауком в республике», — сообщает доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

По мнению Шулаева, обнаружение редких видов говорит о благоприятной экологической среде в Татарстане.

В 2019 году южнорусский тарантул вызвал переполох в доме в поселке Новый Тукаевского района РТ. Хозяйка дома обнаружили на кухне большого паука и вызвала сотрудников МЧС, опасаясь за свою жизнь. Спасатели поймали паука и выпустили в лес.