Елена Шмелева: Молодежный симфонический оркестр выгодно представит Казань в культурном контексте

Молодежный симфонический оркестр выгодно представит Казань в культурном контексте. Об этом поделилась Руководитель фонда «Талант и успех», член президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. Сегодня она посетила Государственный музей изобразительных искусств РТ.

«Я уверена, мы видим начало большой инициативы в Молодежном симфоническом оркестре, когда мэтры и профессиональные площадки открыты для самых сильных ребят, из которых будет сформирован коллектив», — отметила она.

По ее словам, молодым деятелям искусства необходимо предоставлять все условия для дальнейшего развития и перехода на следующую ступень. В частности, это касается отсрочки от армии для представителей академической музыки.

Во время визита в Государственный музей изобразительных искусств РТ она посетила выставку, посвященную собору Казанской иконы Божией Матери, и экспонаты из коллекции самого ГМИИ РТ.

Сопровождалась выставка выступлением студентов Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева. В композициях можно было услышать игру органа, арфы, а также нескольких скрипок.

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