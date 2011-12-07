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В Татарстане будет сохраняться численность диких кабанов менее тысячи голов

Регулирование популяции животных ведется в связи с африканской свиной чумой.

В Татарстане будет сохраняться численность диких кабанов менее тысячи голов. Об этом рассказал начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». 

«Регулирование численности кабанов ведется по всей республике. В прошлом году было добыто 4,6 тысяч кабанов, с начала 2021 года — 4,3 тысячи», — отметил Чиспяков. 

По его словам, в лаборатории анализируют пробы на африканскую свиную чуму. В республике были зафиксированы случаи выявления этого вируса у кабанов. 

Также он подчеркнул, что до выявления заболевания в республике было 6 тыс. кабанов, сегодня их меньше тысячи.  

Ранее сообщалось, что Госкомитет Татарстана по биоресурсам назвал кладбища естественной средой обитания для вида суслик рыжеватый, который распространен в республике повсеместно. 

КВ
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