В Татарстане будет сохраняться численность диких кабанов менее тысячи голов. Об этом рассказал начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Регулирование численности кабанов ведется по всей республике. В прошлом году было добыто 4,6 тысяч кабанов, с начала 2021 года — 4,3 тысячи», — отметил Чиспяков.

По его словам, в лаборатории анализируют пробы на африканскую свиную чуму. В республике были зафиксированы случаи выявления этого вируса у кабанов.

Также он подчеркнул, что до выявления заболевания в республике было 6 тыс. кабанов, сегодня их меньше тысячи.

Ранее сообщалось, что Госкомитет Татарстана по биоресурсам назвал кладбища естественной средой обитания для вида суслик рыжеватый, который распространен в республике повсеместно.