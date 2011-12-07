Госкомитет РТ по биоресурсам: Суслики на кладбище не являются чем-то особенным

Госкомитет Татарстана по биоресурсам назвал кладбища естественной средой обитания для вида суслик рыжеватый, который распространен в республике повсеместно.

«То, что суслики облюбовали место в районе кладбища, не является чем-то особенным, так как это его естественное место обитания. Возмущения, что „такого на кладбище быть не должно“, безосновательны», — рассказали «Казанским ведомостям» в ведомстве.

Кладбища расположены на природных ландшафтах, где и обитают дикие животные, которые ищут для себя безопасные места и, как отмечают сотрудники Госкомитета, «никому не мешают». Вместе с тем в ведомстве не рекомендовали оставлять продукты в общественных местах, отмечая обычаи, практикуемые на кладбищах.

«К этому надо относиться спокойно и радоваться, что в Татарстане сохранились уголки природы, где обитают дикие животные», — отметили в Госкомитете.

В Татарстане обитают два вида сусликов — рыжеватый, его еще называют большим, и крапчатый. Второй занесен в Красные книги России и Татарстана. Суслики устраивают норы на глубине от 40 до 130 см. Питаются они в основном злаками и цветковыми растениями.

Ранее жители Нижнекамска пожаловались, что на городском кладбище суслики роют норы как на новых, так и на старых могилах. На четырех местах захоронения местные насчитали восемь нор. Иногда животные бегают по кладбищу во время похорон.

Администрация кладбища заявила, что уже проводили дератизацию территории, но также заверила, что процедура будет проведена вновь. Появление животных они связали с оставленной на могилах едой.