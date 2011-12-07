Бюджет-2019: около 70% общего объема расходов социально значимые

Традиционно обсуждение законопроекта о бюджете проходит при широком участии общественности. В обсуждении главного финансового закона республики приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации ФС РФ, представители Кабмина и Аппарата Президента РТ, члены Общественной палаты, Общественной молодежной палаты, представители общественных организаций. Провел парламентские слушания председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.«Одновременно с нашими парламентскими слушаниями по бюджету в Государственной Думе идут парламентские слушания по федеральному бюджету. При этом федеральный бюджет формируется с профицитом с тем, чтобы при необходимости покрыть возможные риски, - отметил Леонид Якунин, открывая дискуссию. - Для республики предстоящий год будет непростой, поскольку нам нужно будет в том числе покрыть выпадающие доходы, которые возникли в соответствии с изменением федерального законодательства».Рассмотрение бюджета республики ежегодно предваряется прогнозом социально-экономического развития. В этот раз согласно рекомендации минэкономразвития прогноз был составлен на ближайшие 6 лет. Как отметил министр экономики республики Фарид Абдулганиев, в 2018 - 2019 годах прогнозируется рост мировой экономики на уровне 103%. «Вместе с тем, по мнению экспертов, в мировой экономике возрастают риски, угрожающие перспективам роста в условиях протекционистской политики, растущих цен на энергоресурсы, рыночного давления на валюты некоторых развивающихся стран и в целом эскалации напряженности в торговой сфере», - уточнил он.Однако, несмотря на внешние негативные факторы, в России наблюдается сохранение тенденции роста экономической активности. По оценке Минэкономразвития России, по итогам 2018 года рост валового внутреннего продукта России ожидается на уровне 101,8%. В Татарстане в январе - августе этого года объем ВРП составил 1 трлн 540,6 млрд рублей при темпе роста 101,2%. Индекс промышленного производства - 101,3%.Прогноз социально-экономического развития республики основывается на сценарных условиях развития российской экономики, которые предусматривают среднегодовую стоимость нефти марки Urals в 2019 году на уровне 63,4 доллара за баррель, к 2024 году ожидается снижение до 53,5 доллара за баррель. При этом курс доллара согласно прогнозу будет расти с 63,2 рубля в 2019 году до 68 рублей в 2024 году.С учетом текущих тенденций объем валового регионального продукта по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 2 трлн 228,8 млрд рублей. Фарид Абдулганиев подчеркнул, что в 2019 - 2024 годах рост экономики прогнозируется в диапазоне 102 - 103,6%, что превышает среднероссийскую динамику.В целом рост промышленного производства в сопоставимых ценах составит согласно прогнозу в 2019 году - 103,3%, далее ежегодно 102,5 - 104,3%.В сельском хозяйстве в 2018 году объем продукции оценивается в 263,3 млрд рублей, рост в сопоставимых ценах - на 1,9%. Прогноз Министерства экономики РТ относительно прибыли предприятий весьма сдержан. «Благоприятная конъюнктура рынка способствует наращиванию прибыли в добыче полезных ископаемых. Вместе с тем отмечается снижение прибыли в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, строительстве и торговле», - отметил Фарид Абдулганиев.В 2018 году объем прибыли оценивается на уровне 467,7 млрд рублей. В перспективе прогнозируется умеренный рост показателя до 510,9 млрд рублей в 2024 году.При этом по итогам первого полугодия 25,5% предприятий республики убыточны. «Многие предприятия убыточны в связи с реализацией инвестиционных проектов, - считает Фарид Абдулганиев. - Наша задача - обеспечивать их реализацию в установленные сроки. В итоге они выйдут на прибыль».Безусловно, для обеспечения дальнейшего экономического роста необходимо удерживать высокий уровень объемов инвестиций. На протяжении последних лет удельный вес инвестиций в валовом региональном продукте республики составляет около 30%, что значительно превышает среднероссийский уровень.Большую ставку профильное министерство делает на реализацию инвестиционных проектов крупных предприятий, новых резидентов особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития. В целом планируется, что функционирование четырех ТОСЭР позволит создать в течение 10 лет не менее 17 тыс. новых постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в размере более 62 млрд рублей.Ключевой задачей современной экономики Фарид Абдулганиев назвал обеспечение развития малого и среднего бизнеса. Согласно прогнозу оборот малых и средних предприятий увеличится в 1,2 раза к уровню 2018 года - до 1,5 трлн рублей. «Потенциал для реального роста в сфере малого и среднего предпринимательства имеется. Тем более что данным вопросом занимаются главы всех муниципальных образований республики на основе еженедельного мониторинга и контроля Президента Республики Татарстан», - сказал министр.Что касается социальных показателей, то безработица по-прежнему сохраняется на относительно невысоком уровне - на конец августа этого года зарегистрировано в качестве безработных 10,3 тыс. человек. В ближайшие 6 лет доля безработных от численности рабочей силы не превысит 0,7%.Среднемесячная заработная плата по итогам января - июля текущего года выросла на 8,6% к уровню соответствующего периода прошлого года и составила 33929 рублей. «В то же время в районах, в которых преобладает сельское хозяйство, среднемесячная заработная плата значительно ниже республиканского значения при темпах роста выше, чем в среднем по Татарстану», - уточнил министр экономики.Индекс потребительских цен в 2018 году оценивается на уровне 102,9% (к декабрю 2017 года). В 2019 году повышение ставки НДС приведет к некоторому ускорению инфляции до 104,3%. Темп роста фонда заработной платы прогнозируется в пределах 105,6 - 106,8%. При этом в течение ближайших 6 лет реальная зарплата будет только расти.Развитие экономики позволило увеличить утвержденный в прошлом году прогноз доходной и расходной частей бюджета более чем на 10%.«В ближайшие три года прогнозируется утяжеление бюджета по доходам - в связи с изменением федерального законодательства, по расходам - в связи с индексацией текущих расходов. Это в свою очередь приведет к сокращению инвестиционной составляющей расходной части бюджета, - так министр финансов республики Радик Гайзатуллин охарактеризовал проект бюджета-2019. - Для того чтобы сохранить сложившиеся в республике пропорции между текущими и капитальными расходами, перед нами стоит задача обеспечить сбалансированность бюджета, используя его резервы, то есть через рост доходов, погашение задолженности по налогам и проведение оптимизационных мероприятий в расходах».Традиционно основными источниками поступлений в республиканский бюджет остаются налоги на прибыль, доходы физических лиц и акцизы. Как отметил Радик Гайзатуллин, поступления налога на прибыль в следующем финансовом году прогнозируются в объеме 89,7 млрд рублей (37% налоговых доходов). Поступление налога на доходы физических лиц - 77,6 млрд рублей (в консолидированный бюджет), 54,4 млрд рублей (в республиканский). Прогноз поступления акцизов в консолидированный бюджет составляет 29,9 млрд рублей, в бюджет республики - 28,9 млрд рублей.По-прежнему наибольший удельный вес в расходах бюджета на 2019 год занимают расходы на социальную сферу (социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт) - 63%, на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство - 21%.Как отметил Радик Гайзатуллин, бюджет-2019 сохраняет социальную направленность, около 70% от общего объема расходов социально значимые.Порядка 90% расходов бюджета распределены по программам. Новым станет финансирование национальных проектов. В настоящее время на федеральном уровне утверждены 12 национальных проектов с участием регионов. Республиканские отраслевые министерства заключают соглашения с федеральными министерствами с определением пропорций софинансирования.В следующем году из консолидированного бюджета на экономику будет направлено 48,7 млрд рублей, ЖКХ - 18,6 млрд рублей, образование - 99,5 млрд рублей, культуру - 14,6 млрд рублей, здравоохранение - 66,8 млрд рублей, по статье «Социальная политика» - 42,9 млрд рублей, на спорт заложено 6,1 млрд рублей.На 4,3% будет увеличена зарплата бюджетников, также на размер инфляции (4,3%) будут проиндексированы все социальные выплаты, расходы на питание и медикаменты, увеличены стипендии. Стоимость коммунальных услуг с 1 июля 2019 года увеличится на 4,3%.В целом доходная часть консолидированного бюджета на 2019 год прогнозируется в объеме 271,5 млрд рублей, расходная - 275,6 млрд рублей, с дефицитом в 4,1 млрд рублей. Бюджет республики на 2019 год по доходам определяется в сумме 228,2 млрд рублей, по расходам - 232,3 млрд рублей, с дефицитом в 4,1 млрд рублей.По итогам парламентских слушаний были разработаны рекомендации, которые в обязательном порядке будут учтены при дальнейшей работе над проектом бюджета. В настоящее время проект бюджета республики изучается во всех парламентских комитетах по профильным направлениям. Затем будет подготовлено сводное заключение. В начале октября в трех районах республики прошли зональные совещания по обсуждению бюджета. Законопроект о бюджете республики на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов будет рассмотрен в первом чтении на ближайшем заседании Государственного Совета РТ.