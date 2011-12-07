Производящийся в Казани Ту-160М включили в топ мировых достижений в двигателестроении

Производящийся в Казани бомбардировщик Ту-160М включили в число наиболее значимых мировых достижений в области двигателестроения 2020 года.

По версии журнала Aviation Week & Space Technology, преимущество самолета, произведенного на Казанском авиационном заводе имени Горбунова, заключается в экономичном расходе топлива и в режиме усиленной работы двигателя. Также он оборудован новейшим навигационным оборудованием, радарной станцией и прицельной системой для ракет.

Инженеры отметили, что новые разработки увеличивают боевой радиус бомбардировщика на 1000 километров.