В Татарстане морозная погода сохранится до конца недели

Наступившие недавно заморозки в республике продержатся до конца недели. Согласно данным Гидрометцентра РТ погода будет сопровождаться понижением температуры. По оценке синоптиков в среду (12 февраля) Татарстан окажется «на переферии обширного северо-западного циклона». Однако большого количества осадков ждать не стоит. В вечернее время термометры будут сохранять свои показатели в среднем до -10, -11 градусов. В ночь же на 12-е температура может опуститься вплоть до 16 градусов мороза. В четверг (13 февраля) синоптики обещают небольшой снег. В дневное время температура будет держаться в пределах -3 и -8 градусов, а ночью столбики термометров не опустятся ниже -12. Согласно прогнозу метеорологов, погода до конца недели в республике будет сопровождаться понижением температуры. В дневное время температура в среднем будет держаться значений 5-10 градусов мороза. Ночью температура воздуха будет опускаться до -14 градусов, на востоке Татарстана вплоть до 20 градусов мороза. Читайте также: какую весну предскажет завтрашний день?