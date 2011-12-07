Какую весну предскажет завтрашний день?

Подробнее об этом рассказывает наш постоянный консультант — заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.В народе есть и другие названия для этого дня: Аксинья Весноуказательница, Аксинья Полузимница, Аксинья Полухлебница.По погоде на Аксинью судили, когда наступит весна, отсюда и название Аксинья Весноуказательница. «Какова Аксинья — такова и весна», то есть смотрели: если на Аксинью хорошая погода, то и весна порадует теплыми деньками. Рачительные хозяева в этот день проверяли, хватит ли запасов зерна до нового урожая. Поэтому праздник также назвали Аксинья Полухлебница. К этому времени должно быть съедено не больше половины запасов хлеба. «Ползапаса в закроме: половина старого хлеба съедена, половина срока осталось до нового урожая», «Озимое зерно пролежало в земле половину до всходов». Было также замечено, что день Аксиньи будто делит зиму пополам: «Аксинья Полузимница пополам — да неравно делит зиму: к весне мужику тяжелее».Плохая погода на Аксинью свидетельствует о том, что зима задержится и еще полютует. По крестьянским наблюдениям: «Если на Аксинью дорогу переметет, то и корма подметет». Это означало, что зима задержится, а домашние животные съедят подчистую все заготовленные для них запасы. Если на Аксинью дни ясные, то можно ожидать весну-красну — солнечную и теплую.Для этого дня существовали и «экономические» приметы: люди тщательно изучали цены на хлеб. Говорили: «Если на Полухлебницу цена низкая, то до нового хлеба она не поднимется».На Аксинью известны и другие народные приметы: на небе частые звезды предвещали теплую и снежную погоду, а редкие — к непогоде. Если светит солнце, то весной будет тепло, а метель сулит позднюю весну.Все приметы на Аксинью Весноуказательницу легко можно проверить по фактической погоде.Нынче после аномально теплого января и такого же тепла в первые февральские дни (до 10 гр. выше нормы) именно к Аксинье уверенно наметилось серьезное похолодание. Происходит смена воздушных потоков с теплых юго-западных на северо-западные — и температурный фон уже к ночи понизился до 4 — 9 гр. мороза.На Аксинью, 6 февраля, начинается интенсивный рост атмосферного давления. Ожидается, что территория Татарстана на один день попадет в гребень антициклона, появятся прояснения, а осадки прекратятся. Ночная температура может понизиться до 8 — 13, при прояснении до 18 гр. мороза. Днем ожидается до 6 — 11 гр. ниже нуля.В пятницу, 7 февраля, погодные условия в Казани и пригородах будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов со снегом, сильным ветром и метелью. В выходные дни произойдет дальнейшее похолодание. В выходные дни, 8 — 9 февраля, температура в ночные часы понизится до 15 — 20, местами при прояснении до 25 гр. мороза, днем — 13 — 18 гр. ниже нуля. Вот и дождались настоящей зимы!Но одну и ту же народную примету не получится применить одновременно ко всем регионам большой территории России. Поэтому приметы для оправдываемости можно рассматривать с некоторыми допусками — на три дня раньше и три дня позже рассматриваемой даты. Понаблюдаем за погодой на Аксинью и проверим, оправдаются ли приметы весной.Ранее «Казанские ведомости» сообщали, как казанцы относятся к нынешней еврозиме.