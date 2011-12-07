В июне на территории Пестречинского района РТ пройдет фестиваль «Военные игры Элбэдэн»

С 18 по 20 июня в селе Альвидино Пестречинского района РТ пройдет фестиваль исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн.

Сообщается, что мероприятие традиционно пройдет на родине Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Петра Гаврилова на территории Пестречинского района РТ .

Для зрителей планируется представить три большие реконструкции, которые будут воссозданы с участием военно-исторических клубов России. Это «Форсирование войсками Вермахта реки Западный Буг», «Брестская крепость. Вторжение» и «Брестская крепость. Возвращение». В реконструкциях примут участие более 36 военно-исторических клубов из Республики Татарстан и городов России, 40 единиц военной техники и авиация.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут республиканский фестиваль «Голос Победы-Жину авазы» и проведен республиканский Чемпионат по военно- прикладным видам спорта среди молодежи.

Также на мероприятии будет: организована работа 10 тематических зон; показаны выступления десантников, наездников и парашютистов, джигитовка наездников; подготовлены мастер-классы; оборудован глэмпинг для проживания.

Возраст участников 6+. Вход свободный.