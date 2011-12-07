Глава Минстроя РТ доложил Минниханову о ходе строительных работ по республиканским программам

В режиме видеоконференцсвязи глава Татарстана Рустам Минниханов провел совещание со всеми районами республики. Об этом пишет пресс-служба президента РТ.

Так, в ходе онлайн-встречи, Минниханов похвалил ответственных за текущий результат строительства второго корпуса РКБ, после чего призвал держать взятый темп и напомнил, что объект должен быть запущен в середине августа.

Также руководитель республики отметил рабочий визит главы российского правительства Михаила Мишустина в ОЭЗ «Алабуга» и проведенное там совещание по развитию автодорожной сети. По его словам, трасса М12 для Татарстана имеет особое значение.

После выступил министр строительства республики Фарит Ханифов. В докладе о ходе капремонта многоквартирных домов, объектов социально-культурной сферы и сельского хозяйства он рассказал, что до конца текущего года планируется отремонтировать более тысячи многоквартирных домов в 41 районе.

Кроме того, он сообщил, что по программе «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ» проложено 68,7 км водопровода, пробурено 10 скважин, установлено 10 водонапорных башен.

Также было демонтировано 87 котлов на 46 объектах, а 35 объектах завершили монтаж 65 котлов по программе «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ».