Министр сельского хозяйства РТ осмотрел производственные площадки Буинского района

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Министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров осмотрел поля и производственные площадки Буинского района, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.
«В Буинском районе убрано более 80% площадей», — подчеркнул Зяббаров.
Также он отметил, что Буинский район всегда лидирует по культуре земледелия.
Министр сельского хозяйства посетил крестьянско-фермерские хозяйства Фаниля Шайхатарова и Фаниля Кадырова.
«Сейчас обрабатываем более 760 га. Это были заброшенные необрабатываемые земли, которые мы восстановили», — сообщил аграрий Фаниль Шайхатаров.
Марат Зяббаров оценил ход строительства молочного комплекса на 800 голов бычков, встретился с инвесторами и главами поселений.
Ранее сообщалось, что делегация из Татарстана во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Маратом Зяббаровым посетила Дмитровский округ в Подмосковье, где проходят ежегодный День картофельного поля Potato Russia 2021.