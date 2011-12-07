Министр сельского хозяйства РТ осмотрел производственные площадки Буинского района

Министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров осмотрел поля и производственные площадки Буинского района, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«В Буинском районе убрано более 80% площадей», — подчеркнул Зяббаров.

Также он отметил, что Буинский район всегда лидирует по культуре земледелия.

Министр сельского хозяйства посетил крестьянско-фермерские хозяйства Фаниля Шайхатарова и Фаниля Кадырова.

«Сейчас обрабатываем более 760 га. Это были заброшенные необрабатываемые земли, которые мы восстановили», — сообщил аграрий Фаниль Шайхатаров.

Марат Зяббаров оценил ход строительства молочного комплекса на 800 голов бычков, встретился с инвесторами и главами поселений.

Ранее сообщалось, что делегация из Татарстана во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Маратом Зяббаровым посетила Дмитровский округ в Подмосковье, где проходят ежегодный День картофельного поля Potato Russia 2021.