Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

От Казани до Москвы в два раза быстрее: заканчивается проектирование новой трассы М12

Кроме сокращения времени поездок до Москвы, ожидается, что трасса поможет развитию экономики региона.

Уже скоро государственная компания «Автодор» закончит проектирование скоростной платной автомагистрали М12 Москва — Казань, которая позволит добираться от Казани до Москвы за 6,5 часов. Время, которое нужно будет затратить на путь, сократится почти в 2 раза. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Стоимость строительства трассы составила 600 млд рублей. Протяженность трассы — 800 км.

Новая скоростная дорога будет проходить через Татарстан и Чувашию, а также через Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Отмечается, что появление трассы поможет развитию экономики прилегающих населенных пунктов.

Кроме того, новая дорога упростит доставку в логистические центры около казанского аэропорта. Также трасса поспособствует более быстрому передвижению казанцев до садоводческих участков и коттеджей по правому берегу Волги.

Ожидается, что строительные работы начнутся уже в конце третьего — начале четвертого квартала этого года, а сама трасса будет иметь четыре полосы с максимально допустимой скоростью движения 120км/ч.

КВ
Лента новостей