От Казани до Москвы в два раза быстрее: заканчивается проектирование новой трассы М12

Уже скоро государственная компания «Автодор» закончит проектирование скоростной платной автомагистрали М12 Москва — Казань, которая позволит добираться от Казани до Москвы за 6,5 часов. Время, которое нужно будет затратить на путь, сократится почти в 2 раза. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Стоимость строительства трассы составила 600 млд рублей. Протяженность трассы — 800 км.

Новая скоростная дорога будет проходить через Татарстан и Чувашию, а также через Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Отмечается, что появление трассы поможет развитию экономики прилегающих населенных пунктов.

Кроме того, новая дорога упростит доставку в логистические центры около казанского аэропорта. Также трасса поспособствует более быстрому передвижению казанцев до садоводческих участков и коттеджей по правому берегу Волги.

Ожидается, что строительные работы начнутся уже в конце третьего — начале четвертого квартала этого года, а сама трасса будет иметь четыре полосы с максимально допустимой скоростью движения 120км/ч.