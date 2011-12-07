Сабантуй и чак-чак поборются за звание «Сокровища России»

Продолжается онлайн-голосование ежегодной премии «Сокровища России». Организатором выступает журнал National Geographic Traveler. Татарстан представлен в пяти номинациях конкурса.

За республику можно проголосовать в номинациях: «Культурно-исторический объект» (Казанский Кремль), «Национальная кухня» (чак-чак), «Природный объект» (Голубые озера), «Традиционный праздник, событие или фестиваль» (Сабантуй), «Экскурсионный маршрут» (Великий Волжский путь).

Проголосовать за номинантов можно на сайте https://russia.nat-geo.ru/ до 10 октября.