Татьяна Ларионова оценила готовность полилингвальной школы «Адымнар» в Челнах

Зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова оценила готовность полилингвальной школы «Адымнар» в Набережных Челнах.

По словам депутата, для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, который запланирован на 23 августа, в школе осталось провести лишь клининговые работы.

При этом она отметила и небольшие недочеты. Например, отсутствие именных кепок и футболок учреждения. Ларионова напомнила, что на открытии предыдущих полилилнгвальных школ Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев был в соответствующем головном уборе. Поэтому предположила, что и в этот раз он наверняка придет в фирменной бейсболке.

После депутат сделала замечание об отсутствии педагогической активности к началу учебного года. «Я сама 11 лет проработала в школе и знаю, насколько активна любая школа за пару недель до сентября! У вас я этого не увидела», — процитировало Ларионову «Реальное время».

Также среди отмеченных минусов оказался пустой школьный двор. На территории учреждения практически нет деревьев.

Напомним, проект реализуется при поддержке Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. Всего в республике планируется открыть шесть комплексов «Адымнар». Помимо Казани, Елабуги и Челнов, они появятся в Альметьевске и Нижнекамске.