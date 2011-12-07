В Татарстане простились с главным редактором газеты «Авангард» Ингой Сафаровой

В Тетюшах проводили в последний путь главного редактора газеты «Авангард» Ингу Сафарову. Руководитель филиала АО «Татмедиа» ушла из жизни в возрасте 49 лет.

На церемонию прощания прибыли председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов, медиа-директор АО «Татмедиа» Альфия Адиятова, руководство муниципалитета и коллеги. В своей речи все прибывшие отметили заслуги и качества, которыми обладала Сафарова. Одни говорили о ней, как о грамотном руководителе, вторые отмечали ее особую преданность работе, третьи подчеркнули ее вклад в деятельность журналистского сообщества.

Должность главного редактора тетюшской газеты «Авангард» Инга Сафарова заняла в 2017 году.

«Про таких, как она говорят: „Жила работой“. Она, действительно, жила ей. Искренне и со слезами на глазах переживала неудачи, как-то наивно и по-детски радовалась победам. До последнего своего дня она душой болела за газету, и даже из стен больницы выходила на связь с коллективом», — рассказали коллеги.

Выражаем соболезнования родным и близким Инги Сафаровой.