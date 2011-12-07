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Андрей Кондратьев рассказал о ходе первого дня голосования в Татарстане

Процедура проходит в штатном режиме.

Глава татарстанского ЦИК Андрей Кондратьев в ходе пресс-конференции рассказал о ходе первого дня голосования в Татарстане. Он подчеркнул, что процедура проходит в штатном режиме.

«Никаких инцидентов, связанных со здоровьем избирателей и членов избирательных комиссий не зафиксировано», — отметил Кондратьев.

На избирательных участках приняты необходимые меры безопасности, с точки зрения санитарно-эпидемиологического режима.

Также Кондратьев подчеркнул, что продуктивно показал себя проект «100 блоггеров». Он отметил: «Мы получили много ценной, полезной информации с участков».

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