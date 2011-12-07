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Роспотребнадзор обязал вакцинировать сотрудников трёх подразделений «КАМАЗа»

От прививки освобождены те, у кого есть медицинские противопоказания.

Сотрудников трёх подразделений «КАМАЗа»: проектно-строительного департамента, автомобильного завода и ПРЗ , обязали вакцинироваться от COVID-19. Постановление подписано главой местного отделения Роспотребнадзора Ильгязаром Бариевым, сообщают «Челнинские известия».

Освобождены от прививки те сотрудники, которые имеют документальное подтверждение о медицинских противопоказаниях. Отмечается, что контактные лица будут прививаться после двухнедельного карантина, а переболевшим положена прививка через полгода.

14 сотрудников «КАМАЗа» сейчас лечатся от коронавируса.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Роспотребнадзор обязал вакцинировать весь коллектив челнинского литейного завода.

КВ
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