В России стартует «Startup-Сабантуй. Цифровизация» по поиску перспективных проектов в сфере высоких технологий

Экскурсия по поиску перспективных проектов в сфере высоких технологий «Startup-Сабантуй. Цифровизация» пройдёт в 12 городах России. Первым городом, который посетит команда, будет Екатеринбург — 3 августа.

По словам директора ИТ-парка Александра Борисова, очевидно, что сейчас общество активнее переходит на сторону цифровизации, поэтому необходимо и для промышленных целей создать этот переход. «Нам важно обеспечить приоритет для цифровых технологий и создать среду, в которой производство будет поощрять инновационные процессы», — добавил он.

Руководитель Департамента развития технологического предпринимательства ИТ-парка Фарида Абдуллина говорит, что в прошлом году все участники получили результаты: команды находили решения разных вопросов, искали инвесторов, увеличивали объёмы продаж. «Мы надеемся, „Startup-Сабантуй“ в этом году также порадует нас хорошими результатами», — заключила Абдуллина.

В этом году команда «Startup-Сабантуя» посетит 12 городов: Екатеринбург (3 августа), Томск (5 августа), Оренбург (6 августа), Нижний Новгород (10 августа), Уфа (12 августа), Ижевск (13 августа), Санкт-Петербург (14 августа), Пермь (15 августа), Челябинск (16 августа), Москва (18 августа), Красноярск (20 августа), Набережные Челны (21 августа).

Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться в своём городе: https://www.стартап сабантуй.рф.