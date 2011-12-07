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В Татарстане очистят от мусора дно Волги и территорию горы Лобач

На территории заказника будут убираться волонтеры и активисты, а дно прилегающей части Волги очистят дайверы

В Татарстане члены Русского географического общества с волонтерами очистят гору Лобач в Камско-Устьинском районе и часть Волги, прилегающей к заказнику. Экологическая акция пройдёт 17 июля, при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Планируется наземная и подводная уборка. На территории заказника будут убираться волонтеры, активисты и члены общественных организаций, а дно прилегающей части Волги очистят дайверы Подводного научно-исследовательского отряда имени Алексея Леонова.

Отмечается, что интересующимся дайвингом покажут особенности работы дайверов, а в конце все участники будут накормлены блюдами полевой кухни.

Мешки и инструменты для сбора мусора организаторы предоставят.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что во время экологического сплава по Казанке было собрано 310 килограммов мусора. 

КВ
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