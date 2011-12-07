Татарстанцы оценят возможности исламского банкинга. В рамках исследования осведомленности граждан об исламском финансировании, Министерство экономики Татарстана запускает опрос на тему: «Спрос на партнерские (исламские) финансовые услуги со стороны населения Республики Татарстан». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Результаты опроса покажут степень осведомленности населения в исламском банкинге, а также готовность людей инвестировать с помощью этих инструментов.

Жители республики смогут пройти до 15 августа.