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Татарстанцы оценят возможности исламского банкинга

Опрос на тему исламского финансирования жители республики смогут пройти до 15 августа.

Татарстанцы оценят возможности исламского банкинга. В рамках исследования осведомленности граждан об исламском финансировании, Министерство экономики Татарстана запускает опрос на тему: «Спрос на партнерские (исламские) финансовые услуги со стороны населения Республики Татарстан». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Результаты опроса покажут степень осведомленности населения в исламском банкинге, а также готовность людей инвестировать с помощью этих инструментов.

Жители республики смогут пройти до 15 августа.

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