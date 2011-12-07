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Андрей Кондратьев озвучил явку в Татарстане по итогам двух дней голосования

Она приближается к 50%.

По итогам двух дней предварительного голосования явка в Татарстане составила 49,7%. Это данные на 18:00 местного времени. Указанную статистику в ходе пресс-конференции озвучил глава республиканского ЦИКа Андрей Кондратьев.

На протяжении 11–12 сентября татарстанцы могли отдать свой голос, как на стационарных избирательных участках, так и на придомовых избирательных участках. Напомним, что по итогам 11 сентября в Татарстане проголосовало 27,58% избирателей или более 810,5 тысяч человек.

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