Андрей Кондратьев озвучил явку в Татарстане по итогам двух дней голосования

По итогам двух дней предварительного голосования явка в Татарстане составила 49,7%. Это данные на 18:00 местного времени. Указанную статистику в ходе пресс-конференции озвучил глава республиканского ЦИКа Андрей Кондратьев.

На протяжении 11–12 сентября татарстанцы могли отдать свой голос, как на стационарных избирательных участках, так и на придомовых избирательных участках. Напомним, что по итогам 11 сентября в Татарстане проголосовало 27,58% избирателей или более 810,5 тысяч человек.