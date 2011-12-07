Жители казанских поселков Торфяной и Царицыно перешли на мешочный сбор мусора

В казанских поселках Торфяной и Царицыно на месте контейнерных площадок высадили 200 деревьев, сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

Жители данных поселков перешли на мешочный сбор мусора. По улицам поселков по расписанию проезжает машина и забирает мусор от каждого дома. Данная стратегия позволила отказаться от контейнерных площадок, на которых скапливался строительный мусор, мешающий мусороуборочной технике.

С площадок вывезли весь мусор, на территории засыпали землю и высадили березы, ель и тополя.

Специалисты из администрации Советского района будут следить за тем, как саженцы приживутся.