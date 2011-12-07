В Казани зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявлено 89 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них два случая — завозные, 87 — контактные. 16 человек госпитализировано, 73 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

Двоим заболевшим — нет 18 лет, восьми — от 18 до 30 лет, 29-ти — от 30 до 50 лет, 17-ти — от 50 до 60 лет, 17-ти — от 60 до 70 лет, 11-ти — от 70 до 80 лет, четверым — от 80 до 90 лет, одному — более 90 лет.

В Казани — 54 новых случая, в Набережных Челнах — шесть, в Альметьевском районе — пять, в Бугульминском районе — три, в Актанышском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Мамадышском и Нижнекамском районах — по два случая, в Агрызском, Арском, Буинском, Дрожжановском, Елабужском, Камско-Устьинском, Мензелинском, Сабинском и Тукаевском районах — по одному случаю.

Всего, по данным на 12 декабря, в Татарстане зарегистрировано 11 412 случаев COVID-19. 10 007 человек — выздоровели (+85 за минувшие сутки).