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Работодатели Татарстана стали требовать обязательную вакцинацию от соискателей

Всего в России появилось более 1 тыс. вакансий с условием обязательной вакцинации.

В Татарстане работодатели начали предъявлять требования к соискателям об обязательной вакцинации от COVID-19. В Казани такие компании, как Redmond, Adidas и «Гамма» уже указывают условие «наличия паспорта вакцинации» в объявлениях. Если его нет, то работодатель может узнать у кандидата его готовность пройти вакцинацию.

Сейчас в России опубликовано свыше 1 тыс. вакансий с таким условием. Из этого числа на долю Татарстана выпадает 1% объявлений.

По словам Руководителя пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова, особенно часто требование о прививке можно встретить в сфере продаж или логистики.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Роспотребнадзор выдал 47 организациям Татарстана постановления привить сотрудников.

КВ
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