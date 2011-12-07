В Татарстане направлено более 20 тыс. заявлений на получение пособий родителям-одиночкам

В Татарстане направлено уже более 20 тыс. заявлений на получение пособий родителям, в одиночку воспитывающих детей от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам, находящимся в трудном финансовом положении, сообщил управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Отмечается, что пособие обоим группам людей предусмотрено в случае, если доход в семье ниже уровня прожиточного минимума. Также для каждого, кто подал заявление, будет проводиться комплексная оценка нуждаемости.

Управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин подчеркнул, что часто при подаче заявлений предоставляют счета, принадлежащие третьим лицам, а это неправильно. «Если допущена ошибка, Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернет его на доработку», — добавил он.

Подача заявлений на пособия открыта через портал госуслуг или клиентскую службу Пенсионного фонда.

Ранее «Казанские ведомости» подробно писали, как оформить пособие в Татарстане и почему его могут не дать.