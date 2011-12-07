«Путинские» выплаты на детей и беременных: как оформить в Татарстане, кто претендует и почему их могут не дать

В Татарстане с 1 июля начнётся прием заявлений на выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет, при условии, что они живут с одним родителем. Кроме того, выплаты полагаются беременным женщинам. О них Президент России Владимир Путин объявил еще в апреле во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Так глава государства поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия».

Выплаты начнутся с августа

Во время брифинга в Доме Правительства Татарстана управляющий отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Татарстану Эдуард Вафин заявил, что, хотя прием заявлений на выплаты начинается с 1 июля, создавать ажиотаж в эти дни не имеет смысла, так как сами деньги можно будет получить с 1 августа. Это касается выплат на детей с единственным родителем в возрасте от 8 до 17 лет.

«Выплаты предоставляются в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения по месту проживания. В нашем регионе сумма составляет 9 955 рублей. Выплаты положены детям, которые воспитываются в семьях с единственным родителем или где судебным решением установлена выплата алиментов, но семья по каким-либо причинам их не получает. Либо получает, но после этого все равно остается нуждающейся. Если в такой семьи несколько детей — выплата будет осуществляться на всех детей», — сообщил Вафин.

В Татарстане 38 тысяч граждан, претендующих на эти средства. Они получат по половине от прожиточного минимума, то есть 4 977 рублей. На это будет выделено первоначально 189 млн рублей. Заявление необходимо подать в течении полугода после того, как ребенку исполнится 8 лет. В противном случае выплаты будут назначены с момента подачи заявления.

Также с 1 июля женщины в трудном финансовом положении, чей срок беременности превышает шесть недель и которые встали на учёт до 12-й недели, могут претендовать на ежемесячные выплаты в размере 5 311 рублей. Таких в Татарстане, по последним данным, 19 тысяч, в общем им выделят 101 млн рублей. Заявление необходимо подать в течении 30 дней с постановки на учет, в противном случае деньги будут выплачивать с той даты, когда будет подано заявление.

Деньги будут поступать до родов или до прерывания беременности. Кроме того, женщина необходимо будет подтверждать свое положение с 10 по 14 неделю, с 18 по 22 неделю, и с 30 по 32 неделю.

«Если барышня по каким-либо причинам не обратилась в медицинскую организацию в эти сроки — выплата приостанавливается. Она возобновится, как только женщина придёт, подтвердит свой статус беременности и посетит медицинское учреждение. Эту информацию органы Пенсионного фонда будут получать от органов социального страхования», — сказал управляющий отделением ПФР.

Как подать заявление

Подать заявление можно на госуслугах или в ПФР. Однако из-за коронавируса в Пенсионном фонде рекомендуют использовать электронный вариант. Кроме того, при подаче заявление через госуслуги ПФР сможет оперативно получить необходимые данные от других ведомств.

Особое внимание следует обратить на счёт, куда должны будут поступать деньги. С 1 июля 2021 года все социальные пособия могут быть перечислены только на карту платежной системы «МИР».

«Это и пенсии, и материнский капитал, и пособия. Изначально эта граница должна была состояться 1 июля 2020 года. Но Центробанк ввиду распространения коронавирусной инфекции этот срок несколько раз передвигал. Обращу внимание, что, прежде чем подать заявление на данную выплату, у заявителя на руках должны быть реквизиты кредитного учреждения именно платежной системы МИР. Это важно», — отметил Вафин.

Почему могут отказать

В случае с выплатами на детей одной из причин отказа может стать тот факт, что среднедушевой доход превышает прожиточный минимум. Он рассчитывается следующим образом: берётся доход всех членов семьи (это супруг или супруга, несовершеннолетние дети, дети до 23 лет, находящиеся на очном обучении), куда входят и пенсии, и алименты, и пособия, и стипендии, и зарплата. Далее доход за 12 месяцев суммируют, делят на 12 и затем на число членов семьи. Если на каждого выходит выше 10 тысяч рублей — выплаты не положены.

Еще одно основание — неправильно заполненное заявление или отказ предоставлять запрашиваемые документы. И если у заявителя или членов его семьи есть в собственности два и более жилых объекта площадью свыше 24 кв. м. или два дома площадью свыше 40 кв. м. Если же у семьи нулевой доход — это действует в ограниченных случаях.

Выплаты школьникам

В августе также начнутся выплаты по 10 тыс. рублей детям от 6 до 18 лет, с особым порядком выплат школьникам-инвалидам. Документ о порядке выплат ещё не принят, но на деньги также смогут претендовать учащиеся в школах инвалиды до 23 лет. Планируется, что приём заявлений начнется с 15 июля. На это будет выделено 4,68 млрд рублей. В Татарстане таких 468 тысяч человек.