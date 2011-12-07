В Татарстане с начала года оштрафовали более 900 самокатчиков

К административной ответственности за нарушения в управлении электросамокатами привлечены свыше 900 татарстанцев. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По словам начальника отдела исполнения административного законодательства УГИБДД МВД по РТ Андрея Куртмина, ответственность за нарушение ПДД у самокатчиков такая же, как и у водителей транспортных средств. Соответственно, требования на них распространяются идентичные.

«С начала года за такие нарушения к ответственности привлекли 8 водителей электросамоваров», — рассказал он.

Всего в этом году в республике с участием данного вида транспорта произошло 10 ДТП, в которых один человек погиб, еще 10 получили различные травмы. Также, по данным Минздрава Татарстана, после падения с электросамокатов за медицинской помощью обратились почти 900 человек.