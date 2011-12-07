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Перед новым учебным годом в трех челнинских школах сменят директоров

Новые руководители придут из других образовательных учреждений.

В трех школах Набережных Челнов в преддверии нового учебного года произошла кадровая перестановка. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Изменения произошли в школе №43 – в ней теперь новым руководителем станет Олеся Автомеева, прежде занимавшая пост заместителя директора СОШ №6. Ее бывший директор Алексей Миронов перешел на аналогичную должность в школу №51.

Также нового руководителя увидят ученики и администрация школы №52. Ее ныне возглавит бывший замдиректора в СОШ №22 и по совместительству учитель иностранных языков Дамир Нуриахметов.

КВ
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