Алексей Чеснаков: Электронное голосование в Татарстане необходимо

Политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков полагает, что в Татарстане необходимо внедрять электронный формат голосования. Подобная технология в этот избирательный цикл апробирована в нескольких регионах России, но не в Татарстане.

— Мне кажется, это не совсем хорошо, лучше было бы с электронным голосованием. Но я так понимаю, что речь идёт не только о решении местных властей, но и ЦИК. Татарстан — передовой субъект Федерации, и электронное голосование напрашивается, — заявил Алексей Чеснаков.

Он допустил, что отсутствие такого формата избирательного процесса в республике связано с техническими вопросами.

— С точки зрения готовности общества, граждан, с точки зрения властей я считаю, что электронное голосование в Татарстане необходимо, — считает эксперт.