Эксперт рассказал о фейках, распространяемых в период голосования

Кандидат социологических наук, член исполнительного комитета корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш привёл примеры фейков, распространяемых в период голосования. Он подчеркнул, что в ходе мониторинга было выявлено 22 рабочих сообщениях об инцидентах. Все они были разрешены в рабочем порядке и не являлись правонарушениями.

«Классической фейковой ситуацией» эксперт назвал историю, когда с какого-то участка пытаются удалить наблюдателя.

«Одного наблюдателя якобы пытались отправить замерять температуру избирателям на входе. Корпусом „За чистые выборы“ была осуществлена проверка, и информация не подтвердилась — замером температуры занимался волонтёр», — объяснил Лукаш.

Другой фейк: явка, не совпадающая с количеством избирателей в ходе придомового голосования. Ещё один фейк связан с тем, что якобы в Арске голосование на придомовом участке было организовано в «газели». Информация опять же не подтвердилась.

Лукаш добавил, что, по актуальной информации, за время голосования в республиканский ЦИК поступило ноль жалоб.