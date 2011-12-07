Виктор Потуремский: При высоком качестве жизни в Татарстане есть доверие к власти

Политолог назвал высокую явку в Татарстане интересом и доверием к власти.

«В Татарстане кампания была интересной, поскольку для власти это было неким экзаменом. Год был сложный, трудный», — заявил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.

Он добавил, что активно занимается исследованием темы влияния пандемии на политические взгляды и электоральное поведение. При этом в республике, по его словам, «при высоком качестве жизни в Татарстане есть доверие к власти».

«Если говорить о специфических электоральных эффектах, связанных с пандемией, то я бы выделил несколько аспектов. Во-первых, у людей в связи с пандемией значительно вырос интерес к действиям власти. Для них стало важно и нужно понимать — чем занимается власть и как она собирается справляться с возникшим кризисом. В Татарстане власть действовала эффективно и точно. Пандемия была экзаменом на подтверждение высокой компетентности и квалификации, которую власть показывала до этого момента.

Есть ещё один важный эффект, связанный с пандемией. Эффект запроса на идентичность. В республике региональная идентичность не просто сохраняется, а развивается и является очень важным элементом социальных и политических процессов. Это послужило щитом для того, чтобы не возникло деструктивных элементов, связанных с пандемией», — заявил Виктор Потуремский.