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В Татарстане открыли прием заявок волонтеров на Первые игры стран СНГ

Возраст добровольцев, которые допускаются к конкурсу, начинается от 16 лет.
В пятницу в Доме дружбы народов РТ дали старт процессу приема заявок волонтеров на Первые игры стран СНГ, сообщает ИА «Татар-информ». Игры пройдут в столице РТ с 20 по 27 августа и соберут более 2,5 тысяч спортсменов. Волонтером может стать любой желающий, в возрасте от 16 лет. Каждая страна-участница привезет с собой по 15 добровольцев. Приезжих волонтеров, традиционно, разместят в Деревне Универсиады.
КВ
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