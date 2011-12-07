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В Елабуге и Зеленодольске построят два культурных центра

Появятся в этом году в Татарстане две общеобразовательные школы и 16 детских садов.

К концу года в Елабуге и Зеленодольске появятся два новых центра культурного развития, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Построят их в рамках национальных проектов. Кроме того, в Мензелинском и Кукморском районах планируют открыть три сельских дома культуры.

Появятся в этом году в Татарстане две общеобразовательные школы и 16 детских садов, а всего будут реализованы 45 региональных проектов на сумму 30,9 млрд рублей. 22,8 млрд будут выделены из федерального бюджета, а 8,1 млрд — из республиканского. 


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