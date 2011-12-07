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В реке Зай в Татарстане обнаружили десятикратное превышение уровня азота нитритного

Данные получены в результате анализа поверхностных вод, отобранных в начале мая.

В реке Зай в Татарстане обнаружили экстремальное превышение уровня азота нитритного. Превышение концетрации химического вещества было зафиксировано на участках в Бугульме и Лениногорске, сообщил Гидрометцентр РТ.

Сообщается, что в Лениногорском участке реки выявлено десятикратное превышение уровня азота нитритного. Содержание химического вещества в воде составило 0,202±0,030 мг/куб. дм.

Уже одиннадцатикратное значение азота было зафиксировано в Бугульме. Содержание азота нитритного в воде составило 0,230±0,034 мг/куб. дм.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Нижнекамске и Набережных Челнах выявлено повышение предельного уровня фенола в воздухе.

КВ
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