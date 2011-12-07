В Нижнекамске ввели запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях

В Нижнекамске введен запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Решение об этом было выдвинуто на заседании муниципального штаба по ситуации с Covid-19, председателем которого был глава Нижнекамского района Айдар Метшин, сообщает официальный портал района.

В городе разрешено проводить массовые мероприятия под открытым небом, но с условием строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. По возможности рекомендуется проводить мероприятия онлайн.

Запрет будет действовать до стабилизации обстановки.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Рустам Минниханов постановил запретить проведения массовых мероприятий без разрешения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.