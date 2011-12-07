В Татарстане запретили проводить массовые мероприятия без разрешения оперштаба

Президент РТ Рустам Минниханов запретил проведение массовых мероприятий в республике без разрешения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Накануне в Доме правительства РТ прошло совещание, на котором руководителю республики доложили о росте заболеваемости COVID-19 — число новых случаев заражения им с конца мая увеличилось на 14%. Также замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала в каких районах республики отмечается высокий и низкий показатели вакцинации.

Выслушав доклад, Минниханов постановил, что теперь все массовые мероприятия на территории республики будут проходить только с разрешением оперштаба. Тотальное прекращение таковых в Татарстане пока не рассматривают. Поэтому во избежание введения жестких ограничений татарстанцам следует соблюдать масочный режим, подчеркнул Президент РТ.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как Минниханов раскритиковал Магдеева за проведение Дня молодежи без соблюдения санитарных требований. Он подчеркнул, что проведение мероприятий без соблюдения санитарно — эпидемиологических требований недопустимо. В противном случае, каждый из глав районов будет нести за это персональную ответственность.