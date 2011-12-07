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В Татарстане погашены долги по зарплате на 4 миллиона 300 тысяч рублей

Татарстанцам продолжают выплачивать долги по заработной плате.

Долг по зарплате на общую сумму 1 миллион 332 тысячи 417 рублей погасило ООО «Дусым» Атнинского района. Деньги получили 118 работников этого предприятия.

Долг в размере 413 тысяч 639 рублей 13 сотрудниками выплатило МУП «Бугульма-медиа».

А ООО УК «Энергия» Муслюмовского района частично погасило задолженность по заработной плате. 53 сотрудника «Энергии» в общей сумме получили 2 миллиона 498 тысяч 210 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

 

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