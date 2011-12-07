В Татарстане убрано 87% зерновых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ

По его словам, самый высокий результат по сбору урожая был достигнут в Тукаевском районе республики - 22,5 центнера зерна с гектара, следом идет Тетюшский район – 22,1 и Чистопольский район – 20,0.

Он отметил, что аномальная жара в этом году наложила свой отпечаток на плановые показатели по сбору зерна. Руководители хозяйств должны обратить внимание на увеличение площади влагонакопительных технологий, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Татарстане уже убрали 5,3 тыс. гектаров озимых культур