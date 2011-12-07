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Телеграм-ботом ЦИК РТ за три дня голосования воспользовались более 120 тыс. человек

Чат-бот помогал избирателям определить участок для голосования, узнать адрес и другие подробности.

Телеграм-ботом ЦИК РТ с 11 по 13 сентября воспользовались более 120 тыс. человек, сообщил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«В наш телеграм-бот обратились 124 985 пользователей. Я не верил. Думал, что этого не нужно, все-таки есть сайт, но это сработало», — сказал спикер.

Напомним, чат-бот от ЦИК РТ впервые начал работать во время голосования по поправкам в Конституцию. Схема работы программы заключается в информировании избирателя о процедуре голосования, а именно: бот помогает определить номер и адрес избирательного участка для голосования, а также отвечает на другие вопросы избирателя. 

КВ
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