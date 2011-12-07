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Для строительства трассы М12 уже организовали 27 стройгородков, а также проложили 269 км временных дорог, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, всего в работах примут участие 10 тыс. человек и почти 4 тыс. единиц техники.
«Будущую скоростную автодорогу уже видно из космоса», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в Татарстане начинается подготовка к строительству моста длиной более 3 км для трассы М12.