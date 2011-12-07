Для строительства трассы М12 уже организовали 27 стройгородков, а также проложили 269 км временных дорог, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, всего в работах примут участие 10 тыс. человек и почти 4 тыс. единиц техники.

«Будущую скоростную автодорогу уже видно из космоса», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Татарстане начинается подготовка к строительству моста длиной более 3 км для трассы М12.