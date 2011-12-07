Казань вошла в десятку рейтинга самых популярных мест отдыха на осенних каникулах

Казань вошла в десятку рейтинга самых популярных мест отдыха с детьми на осенних каникулах. Рейтинг составил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Вместе с Казанью, в список самых популярных мест вошли Сочи, Евпатория, Санкт-Петербург, Кисловодск, Лахденпохья, Москва, Калининград, Банное, Мышкин в Российской Федерации, а также Гагра в Абхазии.

Выяснилось, что дешевле всего снять жилье на сутки осенью в Гагре — 1 811 рублей, а дороже всего снять жилье в Банном — 12 000 руб. В Казани аренда жилья на сутки будет стоить 6 058 рублей.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 октября по 14 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в десятку направлений, где предпочитает отдохнуть молодое поколение.