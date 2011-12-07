Татарстан попал в топ-10 направлений, где отдыхает молодежь в России

Татарстан попал в десятку направлений, где предпочитает отдохнуть молодое поколение. Такие результаты содержатся в исследовании сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Молодежь выбирает места, где можно весело и недорого отдохнуть. В основном они покупают не готовые туры, а составляют маршрут путешествия сами, отмечают в компании.

Татарстан занял пятое место в рейтинге, разделив его с Екатеринбургом и Нижним Новгородом.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что по улицам Казани пустят «Литературный автобус».