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Татарстан попал в топ-10 направлений, где отдыхает молодежь в России

Республика заняла пятое место в рейтинге.

Татарстан попал в десятку направлений, где предпочитает отдохнуть молодое поколение. Такие результаты содержатся в исследовании сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Молодежь выбирает места, где можно весело и недорого отдохнуть. В основном они покупают не готовые туры, а составляют маршрут путешествия сами, отмечают в компании. 

Татарстан занял пятое место в рейтинге, разделив его с Екатеринбургом и Нижним Новгородом. 

Ранее «Казанские ведомости» писали, что по улицам Казани пустят «Литературный автобус».

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