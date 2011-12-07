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Рустам Минниханов посетил завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах

Во время визита обсуждалась перспектива экспорта производства.

Рустам Минниханов посетил завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Он пообщался с коллективом предприятия.

«Сегодня мы очень активно работаем в Средней Азии. Например, в Казахстане. Мы с Сергеем Анатольевичем несколько раз там были. Рассматриваем не только поставки, но и ряд других производств», — отметил Минниханов. 

По его словам, также предстоит наладить отношения с Турцией и Узбекистаном.  

Ранее сообщалось, что «КАМАЗ» за более полгода увеличил производство на 23%. 

КВ
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