Рустам Минниханов посетил завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Он пообщался с коллективом предприятия.

«Сегодня мы очень активно работаем в Средней Азии. Например, в Казахстане. Мы с Сергеем Анатольевичем несколько раз там были. Рассматриваем не только поставки, но и ряд других производств», — отметил Минниханов.

По его словам, также предстоит наладить отношения с Турцией и Узбекистаном.

Ранее сообщалось, что «КАМАЗ» за более полгода увеличил производство на 23%.